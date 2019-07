Griezmann, la guerra e i dispetti. Con Neymar sullo sfondo

TORINO - Guerra. E' la parola che campeggia sui gornali di Spagna. Guerra per Antoine Griezmann promesso sposo del Barcellona ma con i tempi sbagliati. Così, l'Atletico Madrid si infuria per la mancanza di rispetto e chiede al giorcatore di presentarsi in ritiro. I blaugrana invece devono pagare la clausola per prendersi il francese, ma cercano lo sconto. Sullo sfondo, Neymar che sogna il grande ritorno al Barça ma con il Psg che lo mette nell'angolo. Insomma, bagarre in attacco. E manca ancora la soluzione giusta per il domino. A suon di centinaia di milioni.