Cristiano Ronaldo segna, Messi nei Caraibi dà spettacolo in spiaggia

TORINO - Cristiano Ronaldo gioca la sua prima partita della nuova stagione con la Juventus e ovviamente segna mandando in visibilio il pubblico di Singapore, il tutto mentre Lionel Messi è ancora in vacanza nei Caraibi, ad Antigua e Barbuda. Tutta per il clan argentino un’isola bunker per super ricchi, dal costo di quasi 16 mila euro per notte. A Long Island (detta anche Jumby Bay), l’ex pallone d’oro si rilassa con la moglie Antonela Roccuzzo, i figli Thiago, Mateo e Ciro e alcuni parenti. Lo spettacolo è in spiaggia quando Leo si diverte con gli eredi più grandi e i loro amici: parte in dribbling e li scarta come birilli. Calcio show in attesa di riprendere con il Barça e sfidare di nuovo CR7 anche per il premio del migliore al mondo.