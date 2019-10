Pelè, 79 anni di auguri mondiali. E Desailly posta la foto omaggio che intenerisce

TORINO - Pelé sulla sedia a rotelle: è un post di Marcel Desailly in occasione dei 79 anni di O Rey. «Il re Pelé, unico giocatore ad aver vinto tre coppe del mondo», scrive il francese sul suo profilo di Instagram. Con il Brasile, il fuoriclasse del Santos ha segnato un’epoca irripetibile. Adesso, dopo diversi ricoveri e tanta paura, Pelé mostra un bel sorriso e un'infinita voglia di continuare a stupire.

SU INFINITY - In occasione del compleanno di Pelè, anche Infinity lo omaggia con un film a lui dedicato: è disponibile in streaming la storia del semplice ragazzo di strada raggiunse la gloria, diventando il più grande calciatore di tutti i tempi: appena diciassettenne, portò la nazionale brasiliana alla vittoria del suo primo mondiale nel 1958 e vinse poi altre due Coppe del Mondo. Nato in povertà e affrontando un'infanzia difficile, Pelé ha usato il suo stile di gioco poco ortodosso e il suo spirito indomabile per superare ogni tipo di ostacolo e raggiungere la grandezza che ha ispirato un intero Paese, cambiandolo per sempre. Una storia dedicata non solo agli amanti del calcio, ma anche a tutti i sognatori. Protagonisti del film due giovanissimi talenti al loro esordio, Leonardo Lima Carvalho e Kevin de Paula. Tra gli interpreti Vincent D'Onofrio, Rodrigo Santoro, Diego Boneta e Colm Meaney.