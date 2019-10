TORINO - Dani canta l'inno della Roma in braccio a mamma Amra. Uno spettacolo nello spettacolo dell'Olimpico. Il figlio di Dzeko è il primo tifoso di papà e della squadra giallorossa. Anche per loro il bomber mascherato non ha lasciato la capitale. «Romanista vero», scrive papà sul post del bimbo che urla tutta la sua passione. Il bosniaco è sempre più l’anima della squadra e la sua famiglia lo sostiene anima e cuore.