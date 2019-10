Cristiano Ronaldo, le Langhe, i tartufi e la pista del gol

TORINO - Un fine settimana con gli amici nella Langhe. Per tartufi. Cristiano Ronaldo e Georgina si sono rilassati così. Il gruppo storico, con Miguel, Edu e le rispettive consorti, ha gustato le prelibatezze del territorio al relais, scoprendo anche le trifole sotto terra, grazie a cani super professionisti. Dopo aver saltato la trasferta di Lecce, il fuoriclasse portoghese è pronto a riprendersi la maglia numero 7: c’è bisogno di lui per ritrovare la vittoria dopo lo stop (comunque indolore visto che si sono fermate anche le avversarie, Inter e Napoli, ma occhio all’Atalanta a forza7) in Puglia.