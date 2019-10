Napoli, Malcuit operato al ginocchio: «Adesso al lavoro per tornare prima possibile»

TORINO - Kevin Malcuit si è sottoposto a Roma all'operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Lo annuncia il Napoli in una nota ufficiale in cui si sottolinea che l'intervento effettuato dal professor Mariani è perfettamente riuscito. All'operazione era presente anche il responsabile sanitario del Napoli Raffaele Canonico. Malcuit si è infortunato durante il match con la Spal di domenica scorsa, i tempi di recupero previsti sono di 5-6 mesi. Su Instagram il giocatore scrive: «Grazie a tutti per i vostri messaggi di incoraggiamento, mi hanno commosso! Adesso inizia il lavoro duro per tornare il prima possibile!! #forzanapolisempre».