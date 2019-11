TORINO - Dopo mille tensioni, la distensione. E l'atto di amore. Ecco il post di Kalidou Koulibaly su Napoli: «Qui sono nati i miei figli. Qui sono cresciuto come uomo e come calciatore. Qui, la mia famiglia e io ci sentiamo a casa». Ora conta soltanto reagire e conquistare punti in campo. E i tifosi facciano la loro parte, mettendo all’angolo i delinquenti.