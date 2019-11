Come cresce bene Gullit jr e papà Ruud è «orgoglioso»

TORINO - «Orgoglioso del mio ragazzo», scrive Ruud Gullit. Si riferisce a Maxim jr, difensore centrale di 18 anni in forza all'Az. Il ragazzo, anzi un ragazzone vista l'altezza (1,91), è anche nazionale d'Olanda, e in questa pausa ha vestito la maglia dell'Under 19. Promette così tanto che è tenuto d'occhio dagli addetti ai lavori. Un altro Gullit pronto al lancio? Per adesso sta crescendo bene, ma il difficile comincia adesso. Ha un contratto sino al 2022 e un futuro da scrivere. Senza treccine.