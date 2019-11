TORINO - E ora chiamatelo The Special... Six. José Mourinho è infatti il primo allenatore a qualificarsi per gli ottavi a eliminazione diretta della Champions League con 6 differenti club, e tre inglesi. Con il Tottenham l'ultima impresa, rimontando da 0-2 contro l'Olympiacos e vincendo 4-2. Con cenno di merito anche al raccattapalle veloce che ha dato una mano. «L'ho invitato negli spogliatoi», ha detto il portoghese che a fine match è andato a ringraziare il bambino.