Haaland, il fenomeno che in Champions segna sempre. E piace alla Juve

TORINO - Erling Braut Haaland è il fenomeno che in Champions League segna sempre. E piace non poco alla Juventus. Il diciannovenne del Salisburgo va infatti di record in record: 8 reti in Europa in 5 gare, e solo il polacco Robert Lewandowski del Bayern ha fatto meglio. Tutti lo vogliono e il norvegese sorride e predica calma, dopo ogni gol in maglia rossa. Un vichingo latino che ha già valutazioni stratosferiche. Il Salisburgo griffato Red Bull si metterà al tavolo solo per cifre superiori ai 50 milioni, ma c’è chi parla di 100. Insomma, un po’ si esagera e di sicuro servirà un’altra stagione per “stabilizzarsi”, ma di sicuro Haaland è da Golden Boy: in questa edizione, vinta dal portoghese Joao Felix, è arrivato quarto. Ma ha l’età dalla sua…