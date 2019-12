Joaquin, tripletta storica a 38 anni per l'ex viola: «Che momento!»

TORINO - Incredibile Joaquin, sempreverde di 38 anni che fa sognare il Betis Siviglia. Con la sua tripletta ha sconfitto l’Athletic Bilbao (3-2 il risultato finale) e si è portato a casa il pallone, come da tradizione. L’ex esterno della Fiorentina, tornato nel suo club d’origine, sembra rinato a una terza vita calcistica. «Madre mia che allegria grandissima. Sono senza parole per il momento che sto vivendo. Tre punti e anche il pallone…», dice sorridendo nel post su Instagram. Per lui l’età è davvero superflua: l’importante è divertirsi, segnando.