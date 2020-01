Juve, guarda Pogba: super lavoro per tornare in fretta

TORINO - Paul Pogba ci dà sotto e non perde nemmeno un minuto: così, posta la riabilitazione quasi in tempo reale. Dopo le mille polemiche al Manchester United e l'operazione alla caviglia, il centrocampista francese lavora duramente per tornare in fretta. E la Juventus osserva, non proprio disinteressata. Si sa che il centrocampista vuole lasciare la Premie. Zidane da sempre lo stima ma non è chiaro il progetto del Real su di lui, anche per motivi di budget: Florentino Perez vorrebbe il gran colpo, ovvero Kylian Mbappé. Fabio Paratici è in costante contatto con Mino Raiola, agente del Polpo che tornerebbe volentieri in bianconero. Poi di mezzo c'è lo United che avrebbe fatto il prezzo, a suo tempo: 150 milioni, e magari le contropartite di livello possono aiutare...