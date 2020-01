TORINO - Álvaro Odriozola è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il terzino, 24 anni, si trasferisce in prestito fino al termine della stagione. Al Real Madrid era arrivato per 30 milioni, ma non ha mai trovato spazio (solo 5 presenze quest'anno...). E così la tradizione è rispettata. Pep Guardiola ha di fatto accelerato la "spagnolizzazione" del club bavarese che continua ancora: negli ultimi anni sono arrivati tra gli altri Xabi Alonso, Javi Martinez, Thiago, Bernat...