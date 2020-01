Lapo Elkann ricorda Gianni Agnelli: «Nonno indimenticabile, esempio per me»

TORINO - «Sono passati 17 anni da quando non sei più tra noi. Non c’è un giorno in cui non sento la tua presenza e vicinanza. Sei e rimarrai PER SEMPRE un NONNO indimenticabile e un esempio per ME e per molte persone in Italia nel mondo»: è il tweet di Lapo Elkann carico di affetto nei confronti di Gianni Agnelli, nell’anniversario della scomparsa. Lapo è in convalescenza, sta recuperando, mettendo a dura prova la sua pazienza, dopo il grave incidente stradale in Israele (è stato due giorni tra la vita e la morte). Cammina accompagnandosi con il bastone, come il nonno faceva dopo la frattura alla gamba, immortalato in tante foto dell’epoca. E dal nonno, Lapo ha ereditato anche il gusto nel vestire e gli stessi abiti. Quando lui e il fratello John, ora a capo dei gioielli di famiglia, Fca e Ferrari, andavano allo stadio per sostenere l’amatissima Juventus e ai Gran Premi a seguire la Rossa del cuore, si percepiva quanto il nonno adorasse quei nipoti fieri che lo scortavano tra l’ammirazione e il rispetto assoluto. Lapo poi era quello che gli somigliava di più, anche il più espansivo e pronto alla battuta. E proprio guardando Lapo la mente torna indietro all’Avvocato, a quel suo charme unico, come fosse sempre qui.