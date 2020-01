Lapo Elkann e Cristiano Ronaldo in gol: ecco gli occhiali #CR7Eyewear

TORINO - Lapo Elkann e Cristiano Ronaldo insieme. Ecco la nuova coppia d'attacco dell'imprenditoria. Scrive il nipote dell'Avvocato sul suo account Twitter: «Oggi è un giorno storico per me, per Italia Independent e per il Mio Team: abbiamo firmato un accordo Globale con @Cristiano per creare collezioni di occhiali. Sono molto orgoglioso e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con #CR7 e il suo team su questo INCREDIBILE progetto #CR7Eyewear». Cristiano Ronaldo non è solo un giocatore ma è un'autentica macchina produttiva: è il più seguito al mondo sui social, ha un marchio che va dall'abbigliamento alle scarpe, dagli alberghi ai profumi. Con Lapo e la sua Italia Independent adesso il gol del futuro sarà negli occhiali. Da tempo Jorge Mendes, l'agente del portoghese della Juventus, ci stava lavorando su, rafforzando il rapporto con Lapo. Ora tutto è stato messo a punto, ecco l'assist: non resta che andare a rete in questa nuova avventura.