Cristiano Ronaldo da gustare? Sì, adesso è una statua di cioccolato di 1,87 metri

TORINO - CR7 follie. In Svizzera, ecco un "artista" che ha creato un Cristiano Ronaldo tutto da gustare, di cioccolato. La statua è a grandezza naturale: 1,87 come il fuoriclasse della Juventus e pesa 120 chili (beh, un po’ di più del giocatore bianconero…). Jorge Cardoso, il maestro cioccolataio pluripremiato, ha dedicato la sua ultima opera proprio a CR7: opera che sarà esposta dal 5 febbraio a Giviziez, in Svizzera, dove l’emigrante portoghese lavora. Poi andrà in Portogallo per il Carnevale di Ovar, il paese di origine dell’autore.