Il River Plate si rifà il trucco: il Más Monumental è un gioiello per 83.198 tifosi

TORINO - Un vero e proprio gioiello. Non si è ancora spenta l’eco, in Argentina, per l’inaugurazione della nuova casa del River Plate. Che poi è nuova fino a un certo punto: il luogo di culto dei Millonarios rimane sempre l’Estadio Antonio Vespucio Liberti, il Monumental. Rinnovato, tirato a lucido, reso modernissimo e, dunque, ribattezzato Más Monumental. River Plate nuovo in campo, visto che dopo gli anni dei trionfi sotto la guida del Muñeco Gallardo ora a dirigere la squadra è arrivato Martín Micho Demichelis , e Monumental nuovo nella forma e anche nella sostanza. L’idea di un rinnovamento radicale era balenata nella testa dei dirigenti del River in piena pandemia, ad agosto 2020. Stadi chiusi a causa del virus: perché non approfittarne per un restyling? Detto fatto: l’inaugurazione è arrivata domenica scorsa con il 2-1 contro l’Argentinos Juniors.

Cambi visibili e capienza aumentata

Gli 83.198 tifosi del Millonario sono accorsi in massa come fosse la Prima alla Scala: d’altronde la casa del River ora è lo stadio più grande del LatinoAmérica, con una disponibilità di biglietti maggiore perfino di quella del mitico Maracanã di Rio de Janeiro (78.838). Analizzando l’intero continente americano il Más Monumental è il terzo più grande dietro il Rose Bowl di Pasadena (90.888), Stati Uniti e l’Azteca di Città del Messico (87.523). Quando però finirà anche la seconda fase dei lavori, prevista per il 2024 con l’inaugurazione della nuova Tribuna Belgrano Inferior Baja, lo stadio del River Plate potrà accogliere 84.567 spettatori. I cambi, non solo a livello cromatico (predominanza di biancorosso e grigio), sono ben visibili: sono state installate nuove tribune inferiori nei settori Sívori, San Martín e Centenario; sono stati rimossi i seggiolini esistenti e sostituiti con nuovi sedili retrattili richiesti dagli standard Fifa; è stata data una nuova faccia pure alle aree hospitality, ai palchi e alla tribuna stampa. Come se non bastasse è stato costruito anche un ristorante vip di 700 metri quadrati che si affaccia sul campo di gioco ed è situato nella Tribuna Centenario Media. Ma quello che colpisce maggiormente è la sparizione della pista d’atletica e la comparsa di due gradinate, attaccate al campo da gioco, proprio dietro le porte: il campo è stato abbassato di svariati ed è stato creato un anello ulteriore, in basso e non in alto. Addio dunque a quell’atmosfera simile al Teatro Colòn, il teatro più importante di Buenos Aires, con tifo ovattato a causa della distanza tra i supporters e il campo. Insomma, il Más Monumental è senza dubbio uno degli stadi più affascinanti e moderni non solo del LatinoAmérica, ma di tutto il mondo.