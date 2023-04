Argentina: il banderazo del Racing è davanti... alla sede dell'Independiente!

C’è un’usanza bellissima, e tipicamente argentina, che sta prendendo piede anche al di qua dell’oceano Atlantico: è quella dei banderazos alla vigilia dei clásicos, il ritrovarsi nel proprio stadio la sera prima dei derby per tifare e caricare la propria squadra e spingerla all’impresa. Ad Avellaneda, però, qualche ora fa ci ha pensato La Guardia Imperial , la tifoseria del Racing Club ad allargare il range del significato di banderazo. I tifosi dell’Acadé, infatti, hanno deciso di ritrovarsi, sì, ma non al Cilindro, bensì di fronte alla... sede dell’Independiente, il loro massimo rivale , l’avversario nel match dell’Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini (trasmesso da MolaTv e Sportitalia).

Il fantasma della B

Una ventina di persone, travestite da Fantasma de la B per evocare il rischio retrocessione del Rojo, davanti all’ingresso della sede del club in Avenida Mitre 470 ha iniziato a insultare giocatori e tifosi dell’Independiente lanciando anche diversi fumogeni di colore nero lutto all’ingresso dell’edificio. Un modo come un altro per aumentare la tensione e mettere ansia al rivale verso il clásico di Avellaneda: quella tra Academia e Rojo è una rivalità pazzesca. I club e i loro tifosi condividono, giorno dopo giorno, lo stesso barrio, lo stesso quartiere e gli stadi delle due società distano, l’uno dall’altro, meno di 300 metri...