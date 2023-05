Flamengo, Gabigol segna e replica alle critiche: "Sono molto sexy"

Gabigol è stato una meteora all'Inter : 9 presenze e un gol nella stagione 2016/2017, in campo per soli 111 minuti complessivi nel corso della sua esperienza in nerazzurro iniziata l' 11 gennaio 2019 e terminata il 31 gennaio 2020 .

Dall'Inter, Gabigol è passato al Flamengo . Quel Flamengo con cui gioca in pianta stabile ormai da più di tre anni. L'attaccante brasiliano, che aveva segnato il suo ultimo gol lo scorso 16 aprile nel Campaenato Brasileiro (la Serie A brasiliana) è tornato ad andare a bersaglio nella partita valida per la terza giornata del girone A di Coppa Libertadores , realizzando il gol del momentaneo vantaggio contro gli argentini del Racing. La gara è poi terminata 1-1.

Flamengo, Gabigol: "Le critiche? Sono solo invidiosi"

Gol e via i sassolini dalle scarpe. In zona mista Gabigol, che al Flamengo gioca e ha trionfato con l'ex Juve Vidal, ha alle critiche di chi lo ha accusato di apparire in cattive condizioni fisiche nell'ultimo periodo. Come? Parlando di “invidia” e aggiungendo: "Sono fuori forma? No, sono sempre molto sexy".