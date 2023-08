Dellavalle, la Juve e gli Usa: "Sognando Chiellini in California"

Lorenzo l'americano. Forte e coraggioso. Compie 19 anni e pochi mesi dopo vince gli Europei con l'Italia Under 19, da protagonista assoluto. Dellavalle gioca nella Juventus: è reduce da una grande stagione in Under 19. E cosa fa? Prende e migra a Los Angeles. Per ora ha comprato un biglietto di sola andata, perché il desiderio di tornare a casa dalla porta principale è sempre vivo. Ha un contratto fino a dicembre 2024, ma negli Stati Uniti vuole iniziare a mettere le prime radici coi grandi. Ha lasciato il nido di Vinovo e adesso ha solo voglia di volare.