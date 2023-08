Beckham, la foto con Messi e De Paul che infiamma i social

Il centrocampista dell'Atletico Madrid è volato in Florida per salutare il fuoriclasse che sta regalando spettacolo in MLS agli ordini di un altro argentino: Gerardo "Tata" Martino.

Beckham e la foto coi due campioni del Mondo

David Beckham, azionista dell'Inter Miami, ha colto l'occasione per scattare una foto con Messi e De Paul condividendola sui social network: "Due campioni del mondo" il commento dell'ex centrocampista inglese a corredo dell'istantanea per documentare il momento speciale. Incetta di like e altro spot per il calcio a stelle e strisce.