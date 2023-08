Modric con Messi all'Inter Miami: Beckham sogna, blitz in Croazia

David Beckham è stato avvisato in vacanza in compagnia di Luka Modric . I tifosi dell' Inter Miami sognano il trentasettenne fuoriclasse croato possa diventare presto un nuovo compagno di squadra di Lionel Messi , Sergio Busquets e Jordi Alba .

Beckham è stato fotografato mentre chiacchierava in maniera fitta con Modric. Entrambi erano seduti in costume sui due lettini da spiaggia, impossibile sentire cosa si stessero dicendo, ma dall'espressioni sui volti di entrambi, intrisi di concentrazione, è lecito pensare che si stesse parlando di calciomercato .

Modric all'Inter Miami? Tifosi scatenati sui social

Numerosi i commenti dei tifosi allo scatto diventato presto virali sui social (oltre 7 milioni di like su Twitter). C'è chi ha detto: "Penso che Modric si unirà alla Burger League". Chi ha ribatutto: "Sta cercando di convincerlo a trasferirsi all'Inter Miami". E via discorrendo. Sarà solo il tempo a svelare i piani di Beckham che, se davvero dovesse riuscire a portare Modric in MLS, renderebbe il campionato a stelle e strisce ancor più competitivo.