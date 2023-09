Damian van der Vaart all'Ajax: è il figlio del primo Golden Boy

Buon sangue non mente, dice il vecchio adagio. E in questo caso sembra cadere davvero a pennello: si tratta di Damian van der Vaart , figlio dell'ex calciatore Rafael . Il classe 2006 prova a ripercorrere le orme del papà, che può vantare esperienze tra le migliori squadre del mondo, seppur con fortune alterne: oltre alla nazionale olandese, Ajax, Real Madrid e Tottenham le principali e primo vincitore del Golden Boy .

Un altro Van De Vaart all'Ajax

Damian prova dunque a perseguire gli obiettivi di suo papà: il 17enne, infatti, è stato ufficializzato dall'Ajax, squadra in cui esplose proprio Rafa e in cui iniziò a farsi conoscere nel calcio che conta. Damian è stato ufficializzato dai lancieri: ha siglato un anno di contratto e giocherà nel Jong Ayax. Alla fima del contratto era presente la famiglia van der Vaart al completo. Tra gli scatti anche i due che si guardano negli occhi, con papà Rafael visibilmente emozionati di vedere suo figlio con la maglia dei lancieri. Per ora un anno di contratto nel settore giovanile, poi chissà: l'obiettivo di Damian è quello di seguire le orme di suo padre, magari raggiungendo traguardi importanti almeno come i suoi. E vincere, chissà, anche lui il Golden Boy, con l'edizione 2023 entrata nel vivo.