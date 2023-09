Messi, ansia Inter Miami: infortunio contro il Toronto di Bernardeschi

L'Inter Miami ha battuto 4-0 il Toronto FC e può ancora sperare di entrare ai playoff del campionato di Mls . La formazione di Gerardo Martino , però, è in ansia per le condizioni di Lionel Messi e Jordi Alba , costretti a uscire nel primo tempo per problemi fisici.

L'attaccante argentino è tornato titolare dopo aver saltato l'impegno ad Atlanta ma, al 38' minuto di gioco della partita contro il Toronto di Insigne e Bernardeschi (entrambi titolari), ha dovuto lasciare il terreno di gioco per infortunio. Messi è sembrato notevolmente amareggiato all'uscita dal campo e poi in panchina.

Infortunio Messi, le parole di Tata Martino

Ora sia lui che Jordi Alba sono a rischio per la finale di US Cup, in programma il 28 settembre contro Houston Dynamo. "Ovviamente non c'è alcuna possibilità che siano presenti domenica contro Orlando, vedremo la prossima settimana. Se li abbiamo fatti giocare è perché erano nelle condizioni di farlo. Probabilmente era meglio farli giocare oggi e non domenica. Dovevano avere 45 o 60 minuti nelle gambe per arrivare alla finale nelle migliori condizioni. Dopo aver parlato con loro sono meno pessimista. Finale contro Houston? Non giocheranno se non saranno nelle condizioni di farlo" ha detto a fine partita Tata Martino.