Maresca e Casadei, Leicester show: l'Italia comanda in Championship

Il Leicester City di Enzo Maresca è un rullo compressore, primo in classifica in Championsip , ferocemente determinato a cancellare la retrocessione dello scorso maggio dalla Premier League , che nel 2016 aveva vinto sotto la guida di un altro italiano: Claudio Ranieri . Fresco di treble con il Manchester City , da vice di Pep Guardiola , l'ex centrocampista della Juve ha portato l'influenza del suo grande maestro nello stile di gioco con cui il club inglese sta dominando il campionato: dieci vittorie su undici partite, primo posto anche nella percentuale di possesso palla in categoria, di poco inferiore al 64 per cento, e miglior difesa con soli sei gol al passivo.

Casadei e Vardy, esperienza e talento al servizio di Maresca

Il Leicester di Maresca è un mix di giocatori di esperienza e giovani di belle promesse: dal bomber protagonista del trionfo in Premier, Jamie Vardy passando per Marc Albrighton fino ad arrivare a Issahaku Fatawu e a un certo Cesare Casadei, l'ex Inter in prestito dal Chelsea: strepitoso con la maglia della Nazionale Under 20, trascinata fino alla finale del Mondiale di categoria con sette gol in altrettante partite, alla rete all'esordio con le Foxies per dare il suo contributo al più dieci sulla terza in classifica, sul primo posto che non garantisce la promozione diretta.