Di Maria: “Lascio l’Argentina dopo la Coppa America”. Poi il progetto mercato

Angel Di Maria è pronto a dire addio all' Argentina . Il fuoriclasse ex Juve , che finora ha totalizzato 134 presenze, realizzato 29 gol e offerto altrettanti assist indossando la maglia dell'Albiceleste, con cui ha vinto un Mondiale e una Coppa America , ha annunciato che proprio Copa América che si giocherà il prossimo anno negli Stati Uniti sarà l'ultima grande manifestazione nel corso della quale indosserà la maglia della sua nazionale.

Di Maria infiamma ancora il mercato: "Dopo il Benifica il Rosario Central"

L'addio alla Seleccion è stato annunciato nel corso del programma radiofonico Todo Pasa: "La Copa América sarà l'ultima cosa, poi sarà finita. Sono venuto al Benfica, mi danno la possibilità di continuare a giocare in Nazionale e sto facendo di tutto per poterci essere. Nella mia mente c'era l'idea di tornare al Benfica e poi al Rosario Central. Ma non mi piace parlare molto dell'argomento perché poi cominciano a dire che parlo sempre e alla fine non succede".