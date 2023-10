Perù-Argentina, Messi imprendibile: la reazione di Scaloni è virale

Leo Messi archiviato la pratica Perù nel giro di dieci minuti: grazie ai suoi gol , al 22' e 32' , ha permesso all' Argentina di vincere in scioltezza il match in trasferta valido per le qualificazioni al Mondiale 2026 . Oltre a essere decisivo, però, Leo ha come sempre regalato spettacolo con la sua infinita classe. Magie alle quali non è riuscito a restare indifferente il ct Lionel Scaloni : entusiasta al punto di diventare protagonista di un video già virale sui social.

Messi si libera di due avversari e Scaloni esulta braccia al cielo

Nel corso di un'azione Messi si è trovato a rincorrere il pallone in direzione della panchina del suo allenatore, tallonato alle spalle da due avversari: con una serie di sterzate ha messo a sedere il primo, ha gestito il suo ritorno, una volta che si era rimesso in piedi, dd ha eluso la guardia di entrambi andando via con un gioco di prestigio. La palla è rotolata sulla linea del fallo laterale e i calciatori peruviani non hanno potuto fare altro che osservare Messi volar via come una scheggia. Scaloni ha seguito la "caccia all'uomo" partecipando quasi fisicamente all'azione e quando Messi ha sbrogliato la matassa venendo fuori palla al piede non è riuscito a trattenersi: braccia al cielo per esultare come se si trattasse di un gol, estasiato dalla bravura del suo gioiello.