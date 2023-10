Messi e Scaloni, la sfida è... a Taylor Swift: scoppia il caso in Argentina

"Il concerto di Taylor Swift allo stadio Monumental de River ha causato un sorprendente dilemma per la nazionale argentina. I campione del mondo avrebbero dovuto giocare a Buenos Aires le loro prime gare casalinghe di qualificazione per il Mondiale 2026 ma ci sono dubbi su dove si svolgerà la prossima partita contro l'Uruguay". Così ClaraSport.com svela quello che in Sudamerica sta diventando un vero e proprio caso. Da una parte c'è il concerto della superstar in programma il prossimo 9, 10 e 11 novembre, dall'altra la sfida tra Argentina e Uruguay in calendario il 16 novembre. Un lasso di tempo ravvicinato, che rende complessa l'organizzazione di due eventi così importanti a distanza di pochi giorni.

L'Argentina vuole giocare a Buenos Aires Nelle scorse settimane sembrava vicino l'annuncio che Argentina-Urugay si sarebbe giocata a Córdoba tant'è che la Conmebol aveva già ricevuto la comunicazione ed era stata informata anche la Federcalcio uruguaiana in merito alla possibilità di giocare allo stadio Mario Alberto Kempes rendendo più semplice definire dove Messi e compagni avrebbero soggiornato e sarebbero allenati in vista del match, ma Lionel Scaloni e la squadra argentina non ci stanno: vogliono giocare allo stadio Monumental de River. Tutti si sentono a proprio agio lì e credono che sia il luogo perfetto per disputare due partite importanti come quelle con Uruguay e Brasile. Sarebbero così sorte discussioni interne tra i dirigenti dell'AFA e lo staff tecnico e i giocatori della nazionale. Nessuna tensione particolare, ma opinioni contrastanti.

Il concerto di The Weekend come banco di prova Tra Taylor Swift e l'Argentina a fare la differenza potrebbe essere... The Weeknd. Il cantautore canadese si è esibito e ieri e conderà il bis oggi allo stado Monumetal de River: le autorità che dovranno prendere la decisione finale ne approfitteranno approfittarne per capire come filerà la situazione nelle due serate di concerti ma anche per capire l'impatto del pubblico sul campo di gioco. Sono, intanto, in corso incontri tra River e AFA per informarsi su questa situazione prima di prendere la decisione finale.

