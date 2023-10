Ranking FIFA aggiornato: la posizione dell'Italia

Ranking FIFA, podio invariato . L' Argentina di Messi si conferma prima con un buon margine di vantaggio (8,18 punti) sulla Francia . I Les Bleus hanno consolidato il loro secondo posto aumentando il gap (ora pari a 40,91 punti) sul Brasile , terzo. Dopo aver pareggiato 1-1 in casa contro il Venezuela e perso 2-0 in casa dell'Uruguay, la Seleção ha l' Inghilterra col fiato sul collo. Il Belgio completa la top 5 , ma è incalzato dal Portogallo.

Ranking FIFA, Italia nona

La Spagna ha guadagnato due posizioni: ora è ottava, subito dietro all'Olanda. L'Italia resta al nono posto, la Croazia è decima: nonostante le recenti battute d'arresto nella corsa a Euro 2024 pesano ancora i punti guadagnati soprattutto con la finale del Mondiale in Russia nel 2018. L'unico paese Conmebol a non aver mai raggiunto la Coppa del Mondo, il Venezuela (quarantanovesimo) è attualmente quarto nelle qualificazioni per l'edizione 2026. Un rendimento che ha avuto ripercussioni positive anche nel rankign con il balzo in avanti di quattro posizioni. La Vinotinto torna nella top 50 mondiale prendendo il posto della Costa d'Avorio, adesso 52esima. Avanza il Galles, ventottesimo (era trentatreesimo) e la Turchia di Montella e Yildiz, trentottesima (era quarantaduesima). La Slovenia, cinquataquattreisma, è salita di cinque posizioni come la Bielorussia passata dal centocinquesimo al centesimo posto.