Arabia Saudita, ufficiale il vice Mancini: dominava a centrocampo in Europa

Yaya Touré vola in Arabia Saudita : sarà vice Roberto Mancini . L'ex centrocampista del Manchester City entra nello staff della Nazionale saudita guidata dal suo ex allenatore.

Dal City al Medio Oriente: Touré riabbraccia Mancini

A dare notizia del trasferimento di Touré in Arabia Saudita è stato lo Standard Liegi, squadra in cui Touré ricopriva lo stesso ruolo che si appresta ad assumere nel Medio Oriente: "Lo Standard de Liège ringrazia Yaya per il suo contributo negli ultimi mesi e gli augura il meglio per il resto della sua carriera professionale". Mancini riesce così nell'intento di riabbracciare Touré che avrebbe già voluto portare con sé ai tempi dell'Inter.