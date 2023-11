"De Gea potrebbe acquistare una squadra spagnola"

Dopo 545 presenze e dodici anni al Manchester United durante i quali ha vinto Premier League , FA Cup , Coppa di Lega ed Europa League , David De Gea è rimasto svincolato . Secondo quanto riferito dal The Sun il portiere spagnolo ha recentemente confidato ad alcuni suoi ex compagni di squadra di valutare l'eventualità di tornare ai Red Devils dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo rimanendo senza contratto.

Sulle tracce di De Gea ci sarebbe, inoltre, il Real Betis , ma l'estremo difensore potrebbe ripartire anche dalla Serie B iberica . Il portale Onda Cero ha svelato che De Gea avrebbe avuto un incontro con i dirigenti dell' Eldense , attualmente all'undicesimo posto nella Liga Hypermotion. De Gea era ad Alicante la settimana scorsa per un incontro con i dirigenti della squadra, a quanto pare per capire il loro progetto e la loro visione del calcio.

De Gea nuovo proprietario della rivelazione Eldense?

Non solo in campo. De Gea potrebbe tornare in pista come proprietario dell'Eldense. Il presidente Pascual Perez ha recentemente rivelato che intende vendere la sua quota di maggioranza e De Gea potrebbe vedere nel club una realtà interessante su cui investire. L'Eldense è reduce da due promozioni consecutive ed è alla prima sgaione in seconda divisione.