Rodrygo-Messi e Brasile-Argentina, duro scontro verbale: cosa si sono detti

Non si placano le polemiche dopo Brasile-Argentina, caratterizzata da scontri tra tifosi e polizia al Maracana. I fatti sono ormai ampiamente noti: Messi ha ordinato ai suoi compagni di squadre di tornare negli spogliatoi e ha minacciato di non giocare la gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026 se non si fosse arrestata la violenza sugli spalti. La partita si è poi regolarmente disputata, è stata vinta per 1-0 dall'Argentina con un gol di Otamendi, ma emergeno nuovi dettagli che lasciano intendere quanto il clima fosse particolarmente teso anche in campo tra i giocatori.