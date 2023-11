Mondiali U17, incubo Argentina per il Brasile: 3-0

Continua l'incubo Argentina per il Brasile. Dopo la vittoria della nazionale maggiore al Maracana grazie a un gol di Otamendi, la Nazionale Under 17 ha eliminato i verdeoro nei quarti di finale della Coppa del Mondo di categoria: in semifinale affronterà la Germania che ha sua volta avuto la meglio della Spagna grazie a un gol di Brunner.