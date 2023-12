Nainggolan riparte dall'Indonesia: presentazione da re

Gli ultimi anni di Nainggolan

Dopo aver lasciato la Roma per l'Inter nel 2018, sono stati molti gli up&down nella carriera di Nainggolan. L'anno in nerazzurro non è stato particolarmente esaltante. Ma sprazzi del vero Radja si sono rivisti l'anno successivo quando, in prestito al Cagliari, fu capace di ritrovare una buona condizione fisica e di regalare alcune perle degne di nota. Il ritorno in nerazzurro per 6 mesi nell'anno dello Scudetto, e ancora una volta il ritorno in Sardegna, ancora in prestito. Stavolta le cose in rossoblù non sono andate come sperate, ma arriva comunque la salvezza all'ultimo respiro. Il trasferimento all'Anversa, poi l'esperienza poco fortunata alla Spal. Accasatosi in biancazzurro per ritrovarsi con l'ex compagno di squadra Daniele De Rossi, l'esperienza insieme durerà pochissimo visto l'esonere dell'ex capitano della Roma. Una stagione nefasta, con la retrocessione in C. Ora l'esperienza al Bhayangkara: al post del club è arrivato, tra i vari, anche il like di De Rossi.