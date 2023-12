MLS, Chiellini e i Los Angeles sconfitti in finale: vincono i Columbus 2-1

COLUMBUS (Stati Uniti) - Sotto il diluvio del Lower.com Field va in scena la finale della Mls Cup che ha visto Columbus Crew battere 2-1 la Los Angeles FC di Giorgio Chiellini e conquistare il suo 3° titolo dopo quelli del 2008 e 2020. I padroni di casa chiudono gli ospiti nella moro metà campo e dopo 30' arriva il calcio di rigore per Columbus per fallo di mano di Palacios: sul dischetto si presenta Cucho Hernandez che non fallisce per quello che è il suo 21° gol stagionale. LAFC è in confusione e al 36' Columbus Crew raddoppia: passaggio filtrante perfetto da metà campo di Meineche per Yeboah che da solo davanti al portiere non fallisce per il 2-0. LAFC prova l'assalto e al 74' Bouanga accorcia le distanze trovandosi al posto giusto al momento giusto su una palla sporca per appoggiare la sfera in porta.Nei minuti finali i gialloneri resistono ai timidi tentativi degli avversari e portano a casa il successo.