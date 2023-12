Mourinho interrompe la conferenza stampa in Egitto: "Devo rispondere"

Gli auguri di Natale sono un segno di rispetto, piacere e benevolenza. Spesso si fanno anche senza pensarci, quando si incontra qualcuno per strada. Una forma di cortesia. Non è lo stesso quando squilla il telefono. Cosa cambia? Il pensiero. Ora moltiplicate tutto questo all'ennesima potenza. Dall'altra parte dello schermo c'è Jose Mourinho e il motivo della telefonata non sono le feste. O meglio, non solo. " Hey boss" - così ha risposto Ricardo Formosinho dopo aver visto le iniziali JM sul suo cellulare. Il motivo? La semifinale della Coppa d'Egitto tra il Future Fc e i Pyramids .

Mourinho e la chiamata a Formosinho: interrotta la conferenza

Tra i pochi eventi di Natale c'è stata la semifinale della Coppa d'Egitto. In pochi l'avranno vista al di fuori della Nazione d'origine, tra questi sicuramente José Mourinho. La forte passione per il calcio? Può essere un motivo. Ma la realtà è la profonda amicizia che lo lega a Formosinho, allenatore del Future FC, che ha conquistato l'accesso alla finale per contendersi il titolo. Si conoscono dai tempi del Porto, era l'assistente dello special one. Mou ha deciso di fargli una sorpresa e durante la conferenza stampa sul telefono del tecnico portoghese sono comparse due iniziali: "JM". Poteva essere chiunque. "Scusate, ma a questo ragazzo non posso non rispondere" e via con una breve chiacchierata. La voce del tecnico giallorosso è riconoscibile. Qualche secondo di complimenti e poi giù per riprendere i festeggiamenti in famiglia.