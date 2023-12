Neymar in crociera con le stampelle: i video dei passeggeri sono virali

Neymar, la crociera annunciata e la presenza in Brasile per curarsi

Navigazione da Santos a Rio de Janeiro e ritorno. I video girati dai presenti sulla nave hanno creato anche un dibattito perché, nonostante l'iniziativa fosse annunciata, Neymar era ancora legato contrattualmente al Paris Saint Germain ed era in Brasile ufficialmente per riprendersi da un suo infortunio a una caviglia quando si è dedicato all'organizzazione dell'evento. Nonostante le stampelle, Neymar, ora all'Al Hilal, non è mancato.