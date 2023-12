"L'erede di Sergio Ramos ha sedici anni e gioca nel vivaio del Real"

In Spagna non hanno dubbi: "Questo è il nuovo gioiello difensivo de La Fábrica, ha 16 anni ed è paragonato a Sergio Ramos". AS ha proposto una raccolta delle immagini, montate dal vivaio del Real, relative al match in trasferta di Youth League contro l'Union Berlino, giocato lo scorso 12 dicembre e vinto 2-0 dalle Merengues.