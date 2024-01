Parla l'ex arbitro: "I cinque giocatori più fastidiosi che ho incontrato"

L'ex arbitro inglese Mark Clattenburg non ha dubbi: Pepe è stato uno dei cinque giocatori “più fastidiosi” con cui ha avuto a che fare nella sua carriera. In un suo articolo per il quotidiano Daily Mail, l'ex direttore di gara ha ricordato con particolare enfasi la finale di Champions League del 2016 in cui il difensore centrale del Porto aiutò il Real Madrid a battere l' Atletico Madrid ai calci di rigore (5-3, 1-1 dopo i tempi supplementari).

Clattenburg: "Studiavo Pepe"

Clattenburg ha raccontato: "Pepe ha provato a far espellere due volte un giocatore dell'Atletico Madrid in quella partita. Un altro arbitro sarebbe caduto nella trappola, ma io avevo fatto i compiti e sapevo esattamente cosa avrebbe fatto. Era un giocatore di cui non potevo fidarmi. Una partita poteva essere facile e, all'improvviso, poteva renderla complicata".

Clattenburg: "Pepe si metteva sempre nei guai"

Clattenburg ha spiegato: "Ho concesso un rigore all'Atletico Madrid nel secondo tempo quando Pepe ha commesso fallo su Fernando Torres. Era furioso con me e mi ha detto in perfetto inglese: 'Mark, questo non è mai un rigore'. Ho risposto: 'Il tuo primo gol non doveva essere convalidato'. Questo lo ha fatto tacere. La gente potrebbe trovarlo strano, perché due errori non equivalgono a una decisione giusta e agli arbitri questo non piace, ma ai giocatori sì. Pepe si metteva sempre nei guai e non era divertente arbitrare una delle sue partite, dovevi essere costantemente attento".