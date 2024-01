Mancini, il rifiuto di tre nazionali sauditi: "È la prima volta che mi succede"

Chi sono i nazionali dell'Arabia Sudita che hanno rifiutato la convocazione

Durante la conferenza stampa di presentazione del prossimo match l'ex ct dell'Italia si è ritrovato nella condizione di dover giustificare l'esclusione di tre nazionali: "Gli abbiamo chiesto due o tre volte se volevano giocare in nazionale e la risposta è stata no. Al-Faraj mi ha detto che non voleva fare le amichevoli. Ho chiesto a Sultan Al-Ghanam se volesse venire, ma mi ha detto che non era contento e che avrebbe voluto giocare titolare. Awaf Al-Aqidi prima ha accettato la convocazione poi ha rinunciato. Ci siamo parlati e ha detto che sarebbe rimasto con noi, ma due giorni fa ha confidato al preparatore dei portieri che se non fosse partito titolare se ne sarebbe andato. Non so spiegarmi questo atteggiamento".