Colombia, paura per l'ex Cagliari: colpito in testa da un coltello

Ceppelini, quando ha giocato nel Cagliari

Per fortuna Ceppelini non è rimasto ferito. L'arbitro si è accertato delle sue condizioni, in seguito al colpo ricevuto, e una volta che si è assicurato che stesse bene ha fatto riprendere il gioco. Ceppellini, ora all'Atletico Nacional, ha giocato con il Cagliari tra il 2011 e il 2014 e dopo una paretensi in Romania con il Cluj è tornato in Sudamerica.