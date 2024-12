Juan Mata è diventato azionista del San Diego FC

Juan Mata , sull’esempio di David Beckham , ha comprato una piccola quota azionaria del San Diego FC , la nuova franchigia della Mls che esordirà nella Western Conference a partire dal prossimo anno: «Diventare partner del San Diego FC è un’opportunità entusiasmante per contribuire a costruire qualcosa di veramente speciale in una città e in una lega che stanno vivendo una crescita incredibile. L’impegno di questo club e di Right to Dream per l’impatto sulla comunità, l’eccellenza e una visione per il successo a lungo termine si allinea perfettamente con i miei valori. Non vedo l’ora di contribuire con la mia esperienza e la mia passione per il football e di lavorare insieme a tutti per costruire una società di calcio che possa ispirare sia dentro che fuori dal campo», ha dichiarato Mata al Guardian. Per entrare a fare parte della Mls i nuovi proprietari hanno sborsato 500 milioni di dollari, una cifra importante, mentre, all’epoca, Beckham fece introdurre la possibilità di creare una nuova franchigia nel contratto con i Los Angeles Galaxy , quello sì è stato un investimento fruttuoso, anche se l’ Inter Miami non sta ottenendo i risultati sperati, nonostante l’ingaggio di Leo Messi .

Proprietà britannico-egiziana

Il San Diego FC è di proprietà del miliardario britannico-egiziano ed ex donatore e tesoriere del Partito Conservatore inglese, Mohamed Mansour, e di una tribù di nativi americani della California, la Sycuan Band della Kumeyaay Nation. Mansour, già ministro dei Trasporti nel governo di Hosni Mubarak, è stato nominato cavaliere da Rishi Sunak a marzo dopo avere precedentemente donato 5 milioni di sterline ai Tory. Nel 2021, il Mansour Group ha acquistato l’accademia di calcio Right to Dream per 120 milioni di dollari, ed è da qui che nasce il rapporto con Juan Mata. Right to Dream, fondata ad Accra nel 1999 dall’ex osservatore del Manchester United Tom Vernon, è stata una delle organizzazioni che sono entrate a fare parte dell’ente di beneficenza “Common Goal” di Mata; lo stesso Vernon è uno dei soci fondatori del San Diego FC. “Common Goal” è un ente che si impegna a raccogliere l’1% dello stipendio versato dai calciatori per destinarlo alle associazioni che si occupano della diffusione del calcio nei luoghi più poveri del pianeta. Questo progetto, rivoluzionario, ha cominciato a ricevere tante adesioni, riuscendo a dare un contributo significativo alla causa, che in futuro potrebbe aumentare in modo sensibile. Per la portata di questa idea, il Guardian ha deciso di premiare lo spagnolo come ‘Calciatore dell’anno’ nel 2017. Jürgen Klopp è diventato il primo allenatore della Premier League inglese a unirsi all’iniziativa.

La trentesima franchigia

Attualmente le franchigie della Mls sono 29, 15 nella Eastern e 14 nella Western Conference, alla quale si andrà a unire il San Diego FC. Le ultime arrivate in questi anni Venti sono: Austin FC (2021), Charlotte FC (2022), Inter Miami (2020), Nashville (2020) e St. Louis City (2023). Sacramento Republic è stata solo annunciata, mentre Chivas USA, Miami Fusion e Tampa Bay Mutiny hanno cessato le loro attività. Pochi giorni fa i Los Angels Galaxy, battendo in finale i New York Red Bulls, hanno conquistato il loro sesto titolo, superando i New York Cosmos che ne vinsero cinque. Il nono campionato vinto da una squadra di Los Angeles in tutta la storia della Mls, davanti a New York con sei e Washington con quattro. In un primo momento il San Diego FC aveva pensato di ingaggiare Juan Mata, ma le tempistiche dei contratti non hanno aiutato e così l’ex Chelsea, dopo l’esperienza giapponese al Vissel Kobe, sta giocando l’A-League Men in Australia con i Western Sydney Wanderers che navigano nei bassifondi della classifica. Il ragazzo di Burgos, campione del mondo e d’Europa con la Spagna, dopo la beneficienza, ha deciso di far fruttare i propri soldi investendoli nello sport che conosce meglio e nella lega che sta crescendo vertiginosamente, anche se la Coppa del mondo per club del 2025 e quella per rappresentative nazionali dell’anno dopo, United 2026, ci diranno di più sulla reale competitività del calcio, anzi, del soccer statunitense.