Golden Boy: a Marinakis il premio alla carriera

Il lancio dei giovani



Un riconoscimento al suo impegno al seguito dell’Olympiacos, culminato nel 2024 con le vittorie di Conference League e, soprattutto, della Youth League (che per la filosofia del Golden Boy è un trofeo fondamentale). Marinakis ha, infatti, sempre dedicato grande attenzione e fiducia ai giovani talenti.

Il fronte inglese



Dal 2017, inoltre, è anche il proprietario e presidente del Nottingham Forrest che nel corso della sua presidenza è rinato dalle ceneri per riaffermarsi con club ambizioso e, per il quale Marinakis ha scelto Edu Gaspar come ds. Gaspar, premiato lo scorso anno come Best Manager dall’European Golden Boy, è un altro manager specializzato nel lanciare i giovani e che segna, anche in Premier, la filosofia di Marinakis.