Ajax, Tagliafico: "Barcellona? A giugno trattativa più facile"

Intervistato da TNT Sports , Nicolas Tagliafico vede ancora qualche possibilità di trasferirsi al Barcellona . Il giocatore di proprietà dell' Ajax , a gennaio, piaceva anche al Napoli , che però ormai sembrerebbe essere quasi fuori dalla corsa. Così l'argentino: "Ho un contratto con l' Ajax fino a giugno 2023 , rimarrò un anno e poi si vedrà. Dico solo quello che penso, dobbiamo pensare a quello che stiamo vivendo". Secondo il terzino dell' Argentina , a giugno sarà più facile chiudere la trattativa: " A gennaio Ajax e Barcellona hanno parlato, ma non se ne fece nulla. In quel momento per gli azulgrana era complicato, ma in estate sarà più semplice".

Tagliafico voleva il Barcellona già a gennaio

Già durante la scorsa sessione di calciomercato il laterale aveva espresso il suo desiderio di vestire la maglia del Barcellona. La trattativa ci fu, ma non andò in porto perché poi l'Ajax avrebbe dovuto cercare un sostituto e non aveva molto tempo a disposizione. Queste le dichiarazioni che rilasciò il ds Marc Overmars: "Se il Barcellona vuole prendere il giocatore in prestito, allora dobbiamo avere un sostituto in quella posizione".