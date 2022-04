Sun: "Dortmund, se parte Haaland avanti tutta su Haller"

Il Borussia Dortmund si sarebbe unito alla lotta per l'ingaggio del bomber dell'Ajax Sebastien Haller, autore di 33 gol in 39 partite quest'anno. Secondo quanto riferito dal Sun, i gialloneri avrebbero individuato nell'ivoriano il sostituto ideale di Erling Haaland, che con ogni probabilità a fine stagione lascerà Dortmund. Il suo cartellino è valutato circa 41 milioni di euro. Ma i gialloneri, come detto prima, non sarebbero certamente gli unici a essere sulle tracce del 27enne ex West Ham. Ci sarebbero anche alcuni club italiani ( ad esempio Inter e Milan), ma parrebbero interessate a lui anche alcune squadre della Premier League.