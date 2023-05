Groningen-Ajax sospesa: 'piovono' oggetti e fumogeni, poi l'invasione

GRONINGA (Paesi Bassi) - Una violenta contestazione della tifoseria del Groningen ha costretto l'arbitro - l'olandese Jeroen Manschot - a sospendere definitivamente la partita con l'Ajax, valida per la 32ª giornata di Eredivisie, il massimo campionato dei Paesi Bassi. A scatenare l'ira degli ultras l'aritmetica retrocessione della squadra nella Eersta Divisie, sancita dal pareggio a Deventer contro il Go Ahead Eagles della scorsa settimana.

Groningen-Ajax, la contestazione degli ultras per la retrocessione

Prima il lancio di oggetti e grandi fumogeni neri, poi l'ingresso di un ragazzo incappucciato e con in mano uno striscione, dapprima placcato dagli steward dell'Euroborg di Groninga e poi autore di una 'fuga rugbistica', quindi l'invasione di altri tifosi: è quanto si vede in un video diventato virale in rete, che testimonia gli attimi prima della decisione dell'arbitro - giunta dopo soli 9' minuti di gioco e sul risultato di 0-0 - di interrompere, e poi sospendere definitivamente, la partita.

