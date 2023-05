Psv, Van Nistelrooy e le discussioni col club: i motivi dell'addio

Al termine della stagione, Ruud Van Nistelrooy non sarà più l'allenatore del Psv Eindhoven. A comunicarlo è la stessa società con un comunicato Nonostante il secondo posto in classifica e una Coppa d'Olanda vinta ai rigori contro l'Ajax, partita seguita anche da Onana e Dumfries dell'Inter, per il tecnico non ci sarebbero più state le condizioni per andare avanti. Da giocatore, l'olandese, ha giocato tre anni nel club dal 1998 al 2001 registrando 62 gol in 67 partite. Ora ha scelto di lasciare da allenatore dopo una sola stagione.