Xavi Simons, da parametro zero Psg a bomber PSV: la storia del classe 2003

Barcellona, Psg e le giocate con Messi e Mbappé

Dall'Olanda alla Masia all'età di 7 anni. Il talento di Xavi Simons è stato sin da subito visionato dagli attenti scouting blaugrana. Movenze, rapidità e quel tocco da far pensare subito a un predestinato. Un peso enorme per un ragazzino che ancora deve dimostrare sul campo le sue effettive qualità. Con i ragazzi della sua età viaggia a ritmi incredibili tra gol, assist e giocate. A Barcellona pensano già in grande, ma l'esordio con la prima squadra non arriva. Da qui la decisione di non firmare il contratto e lasciare la Catalogna a parametro zero. La chiamata stavolta arriva dal Psg, non un club qualsiasi, ma uno dei top in Europa in cui giocano i più grandi campioni. Nel 2021 l'esordio prima in Coppa e poi in Ligue 1 al fianco di Messi e Mbappé con Pochettino in panchina. Undici le presenze al termine della stagione e una difficoltà nel ricavarsi il suo posto in mezzo alle stelle.

In estate la decisione. Quella del ritorno in Olanda. Il Psv chiama e lui risponde presente. La fiducia in lui riposta dalla società è subito ben ripagata sul campo. Le prestazioni da mezzala, condite da gol e assist, fanno subito rumore e arrivano fino alla scrivania di Van Gaal, Ct dell'Olanda. "Pronto, Xavi Simons? Vieni in Qatar con noi": più o meno deve essere andata così la convocazione del classe 2003 per i Mondiali del 2022. La partenza per la spedizione degli Orange e l'esordio contro gli Stati Uniti negli ottavi di finale. L'eliminazione per mano di Messi e dell'Argentina poi il ritorno al Psv. Testa al campionato e alla voglia di far bene. Lo scudetto non arriva, vince il Feyenoord, ma resta comunque il grande campionato disputato da Xavi Simons: 19 gol e 9 assist in Eredivisie per il classe 2003. Il giro d'Europa in pochi anni tra stelle e top club: "Pronto...", stavolta il ricciolino olandese sembra proprio esserlo. E chissà se in estate il telefono squillerà ancora...