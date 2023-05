Ajax, Van Der Sar si dimette: i motivi dell'addio dell'ex Juve

Edwin Van Der Sar non sarà più l'amministratore delegato dell'Ajax . L'ex portiere ha preso la sua decisione al termine del campionato, che ha visto i lancieri terminare al terzo posto. Il club, dopo 14 anni, non si è qualificato alla prossima Champions League e, dopo l'addio di Overmars durante l'annata appena conclusa, anche Van Der Sar ha deciso di dimettersi. "L'amministratore delegato Edwin van der Sar ha deciso di lasciare l'Ajax. Trasferirà le sue funzioni ai suoi colleghi del Consiglio di amministrazione dal 1° giugno 2023 in poi. Il Consiglio ha chiesto a Van der Sar di rimanere fino al 1 agosto per aiutare nel mercato estivo". Questo il comunicato della società con l'ex portiere, anche della Juve tra le altre, che ha deciso di lasciare dopo 11 anni il club in cui è cresciuto anche da calciatore.

Ajax, Van Der Sar: "Sento il bisogno di riposarmi"

Edwin Van Der Sar ha voluto chiarire la sua decisione: "Dopo quasi undici anni nel consiglio di amministrazione, ho finito. Abbiamo vissuto cose meravigliose insieme, ma è stato anche un periodo incredibilmente duro. Sono molto grato per le persone che ho incontrato e con cui ho lavorato durante la mia seconda carriera all'Ajax, e per quello che abbiamo raggiunto e vissuto insieme. Sento il bisogno di prendere una certa distanza, di riposarmi e di fare altre cose. Non è bello prendere decisioni sul futuro di questo meraviglioso club nel prossimo periodo. Ecco perché ho deciso di dimettermi".

Ajax, Eringa: "Volevamo che Edwin rimanesse"

Alle parole di Van Der Sar hanno fatto seguito quelle di Pier Eringa, Presidente del consiglio dell'Ajax: "Volevamo che Edwin rimanesse, ma aveva preso la sua decisione. Dobbiamo rispettarlo. L'ultima stagione non riflette l'intero periodo in cui è stato alla guida dell'Ajax. Il club ha avuto tanti successi e crescita, oltre ad aver guadagnato visibilità internazionale. I suoi compiti saranno trasferiti ai restanti membri del consiglio. Edwin sarà disponibile per il mercato e consiglierà fino ad agosto. Prevediamo di annunciare un nuovo Consiglio di amministrazione dopo il 1° agosto. La nostra ambizione è quella di aggiungere qualcuno al consiglio con un background Ajax".