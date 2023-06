Ajax, il nuovo allenatore è Steijn: accordo con lo Sparta Rotterdam

Un veterano dell' Eredivisie . Il direttore sportivo dell'Ajax Sven Mislintat ha commentato: "Maurice è ora attivo da circa 20 anni come allenatore nel calcio professionistico, di cui 10 anni come capo allenatore. Con tutti i club per cui ha lavorato, i risultati hanno superato le aspettative. Quindi, ha dimostrato più volte con le sue squadre che è un vero overperformer. È pronto per un salto di qualità, ne sono sicuro. Inoltre, stiamo componendo attentamente lo staff tecnico che circonda Maurice in un insieme complementare. A fine giugno inizierà la preparazione per la nuova stagione. Sono felice che la posizione di allenatore più importante sia ora occupata".

Ajax, lo staff di Steijn

Infine, i dettagli sullo staff: "Said Bakkati entrerà a far parte dello staff tecnico come assistente allenatore. Bakkati ha una storia all'Ajax. Durante la stagione 2015/2016 è stato assistente allenatore ad Amsterdam degli allenatori Andries Ulderink e Jaap Stam per la seconda squadra dell'Ajax. Bakkati (Groningen, 23 marzo 1982) ha continuato la sua carriera come assistente per Reading FC, PEC Zwolle, Feyenoord e FC Cincinnati. Da novembre 2022, l'ex giocatore è stato assistente allenatore di Dick Advocaat all'ADO Den Haag".

"Il 28enne tedesco Max Lesser arriverà dal VfB Stuttgart come capo analista per la prima squadra. Lo staff tecnico è inoltre composto da Richard Witschge, Anton Scheutjens (allenatore dei portieri) e Alessandro Schoenmaker (allenatore delle prestazioni). L'Ajax è ancora alla ricerca di un assistente per completare lo staff tecnico di Steijn".